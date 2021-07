Fisco, Agenzia delle Entrate: pubblicate le Faq sul Sostegni bis, stop cartelle ad agosto (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha diffuso le Faq sulle novità fiscali previste dal decreto Sostegni-bis. Tra le misure c’è lo stop delle cartelle ad agosto mentre le rate della rottamazione e del saldo e stralcio non pagate nel 2020 ripartiranno in agosto ma a rate: cioè si pagheranno entro il 31 luglio 2021 le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021 e così via. Per quel che riguarda le rate ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – L’-Riscossione ha diffuso le Faq sulle novità fiscali previste dal decreto-bis. Tra le misure c’è loadmentre le rate della rottamazione e del saldo e stralcio non pagate nel 2020 ripartiranno inma a rate: cioè si pagheranno entro il 31 luglio 2021 le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 22021 e così via. Per quel che riguarda le rate ...

