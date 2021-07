Esporsi al sole in sicurezza, ecco come proteggersi (Di lunedì 26 luglio 2021) Il sole fa bene alla pelle e migliora indiscutibilmente il nostro aspetto che risulta a prima vista più sano. Ma a volte se ci si espone male e senza la protezione adeguata i danni alla cute possono essere notevoli dall'insorgenza dei tumori della pelle ad antipatiche macchie scure che deturpano il viso, il collo e il corpo. Per rispolverare le regole base prima di partire per le vacanze l'agenzia di stampa Dire ha interpellato la dottoressa Manuela Carrera, Dermatologa presso l'Ospedale Israelitico di Roma per fare il punto su questo argomento.Tra i danni causati del sole c'è l'attivazione del processo d'invecchiamento della pelle di corpo e viso. Cosa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilfa bene alla pelle e migliora indiscutibilmente il nostro aspetto che risulta a prima vista più sano. Ma a volte se ci si espone male e senza la protezione adeguata i danni alla cute possono essere notevoli dall'insorgenza dei tumori della pelle ad antipatiche macchie scure che deturpano il viso, il collo e il corpo. Per rispolverare le regole base prima di partire per le vacanze l'agenzia di stampa Dire ha interpellato la dottoressa Manuela Carrera, Dermatologa presso l'Ospedale Israelitico di Roma per fare il punto su questo argomento.Tra i danni causati delc'è l'attivazione del processo d'invecchiamento della pelle di corpo e viso. Cosa ...

