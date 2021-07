Di Lorenzo: "Ho passato momenti brutti, ma ho sempre creduto in me stesso" (Di lunedì 26 luglio 2021) Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria dell'Europeo, ha ricevuto un premio a Ghivizzano, nella sua città natale. Ecco le sue parole: "La medaglia me la tengo molto stretta. Sembrava impossibile raggiungere questi obiettivi ma ho sempre creduto in me stesso e mi godo questi traguardi raggiunti dopo tanti sacrifici. La soddisfazione è doppia, ho superato le difficoltà del mio percorso con l'aiuto della mia famiglia e della mia compagna, ora ci godiamo questi momenti". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Giovanni Di, dopo la vittoria dell'Europeo, ha ricevuto un premio a Ghivizzano, nella sua città natale. Ecco le sue parole: "La medaglia me la tengo molto stretta. Sembrava impossibile raggiungere questi obiettivi ma hoin mee mi godo questi traguardi raggiunti dopo tanti sacrifici. La soddisfazione è doppia, ho superato le difficoltà del mio percorso con l'aiuto della mia famiglia e della mia compagna, ora ci godiamo questi".

Advertising

Ruffino_Lorenzo : In Italia c'è una chiara ripresa dell'epidemia, in particolar modo in alcune regioni. Stanno leggermente salendo an… - MondoNapoli : Di Lorenzo: 'Ho passato periodi brutti, ora mi godo il momento' - - tuttonapoli : Di Lorenzo nella sua Ghivizzano: 'Che gioia l'Europeo dopo aver passato momenti brutti' - crazybalzano : @Ruffino_Lorenzo #Figliuolo sostiene non sia vero. Mente lui o le #Regioni? In passato, sempre le seconde… - cn1926it : #DiLorenzo: “Ho passato momenti difficili, ora la soddisfazione è doppia” -