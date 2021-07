Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto (Di lunedì 26 luglio 2021) Lo schermidore italiano maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Garozzo ha perso in finale contro Ka Long Cheung, di Honk Kong, per 11-15, dopo avere sconfitto in semifinale il giapponese Takahiro Shikine. Leggi su ilpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Lo schermidore italiano maschile alle Olimpiadi di Tokyo.ha perso in finale contro Ka Long Cheung, di Honk Kong, per 11-15, dopo avere sconfitto in semifinale il giapponese Takahiro Shikine.

