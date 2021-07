**Covid: Meloni, ‘Draghi dovrebbe misurare parole, su vaccini imprudente’** (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Le parole di Mario Draghi sui vaccini, pronunciate in conferenza stampa, “sono state imprudenti. Quando si dice che l’invito a non vaccinarsi è un invito a morire il presidente del Consiglio dovrebbe ricordare che c’è chi, si pensi ai malati oncologici o alle donne in gravidanza alle quali in alcuni casi il vaccino è sconsigliato, non può vaccinarsi: stiamo dunque dicendo loro che sono condannate a morte? Un presidente del Consiglio deve interrogarsi su come possano essere recepite le sue parole”. Così Giorgia Meloni, intervenendo a Morning News su Canale 5. L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Ledi Mario Draghi sui, pronunciate in conferenza stampa, “sono state imprudenti. Quando si dice che l’invito a non vaccinarsi è un invito a morire il presidente del Consiglioricordare che c’è chi, si pensi ai malati oncologici o alle donne in gravidanza alle quali in alcuni casi il vaccino è sconsigliato, non può vaccinarsi: stiamo dunque dicendo loro che sono condannate a morte? Un presidente del Consiglio deve interrogarsi su come possano essere recepite le sue”. Così Giorgia, intervenendo a Morning News su Canale 5. L'articolo proviene ...

Advertising

fattoquotidiano : Green pass, Ghisleri su La7: “Lega in piazza? Il tema ‘no vax’ non funziona. Il 70% degli elettori di Salvini e Mel… - MediasetTgcom24 : Covid, Meloni: 'Da Draghi parole di terrore, non di libertà' #covid - Adnkronos : #Meloni: 'Se #covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino'. - giornali_it : Covid: Meloni, Arcuri? Se questo governo migliori abbiamo problema, stupisce Draghi #26luglio #QuotidianiNazionali… - andrewsword2 : Green pass, Ghisleri su La7: 'Lega in piazza? Il tema 'no vax' non funziona. Il 70% degli elettori di Salvini e Mel… -