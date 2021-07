Borsa: Europa apre in ribasso, Parigi - 0,56%, Londra - 0,46% (Di lunedì 26 luglio 2021) Apertura debole per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,56% a 6.532 punti, Londra lo 0,46% a 6.994 punti, Francoforte lo 0,53% a 15.586 punti e Madrid lo 0,77% a 8.648 punti. . 26 luglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Apertura debole per le principali borse europee.cede lo 0,56% a 6.532 punti,lo 0,46% a 6.994 punti, Francoforte lo 0,53% a 15.586 punti e Madrid lo 0,77% a 8.648 punti. . 26 luglio ...

Borsa: Asia, scivolone Shanghai ( - 2,8%), bene Tokyo (+1,04%) Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street a due giorni dalla decisione della Fed sui tassi e sulla politica monetaria negli Usa. In linea con le stime la fiducia dei manager del settore ...

Borsa, per l'Europa settimana positiva nonostante il lunedì nero. Ora focus sulla Fed Il Sole 24 ORE Borsa: Asia, scivolone Shanghai (-2,8%), bene Tokyo (+1,04%) MILANO, 26 LUG - Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo (+1,04%) unica piazza positiva e Shanghai (-2,8%) in forte calo insieme a Hong Kong (-3,52%), ancora in fase d ...

Borsa: stretta Pechino su istruzione e tech indebolisce l'Europa, Milano -0,2% (RCO) Petrolio in netto calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 lug - Inizio di settimana in salita per le Borse europee che, in scia a quelle asiatiche, si muovono tutte all'insegna della debolezz ...

