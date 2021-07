Avete mai visto casa di Alba Parietti? Sembra una vera reggia (Di lunedì 26 luglio 2021) Alba Parietti torna a far parlare di sé: stavolta mostra ai suoi fan la sua abitazione e quello che ne esce è stupefacente. Sembra quasi una reggia Alba PariettiAlba Parietti, è da sempre una tra le showgirl più amate di sempre, con la sua simpatia e schiettezza per anni ha coinvolto intere generazioni. Ma se oramai siamo tutti abituati a vederla ospite dei migliori salotti televisivi, quello di cui si parla oggi potrebbe sconvolgerci. Infatti, se sul piccolo schermo la Parietti è ormai una diva, in tanti si domandano come ... Leggi su kronic (Di lunedì 26 luglio 2021)torna a far parlare di sé: stavolta mostra ai suoi fan la sua abitazione e quello che ne esce è stupefacente.quasi una, è da sempre una tra le showgirl più amate di sempre, con la sua simpatia e schiettezza per anni ha coinvolto intere generazioni. Ma se oramai siamo tutti abituati a vederla ospite dei migliori salotti televisivi, quello di cui si parla oggi potrebbe sconvolgerci. Infatti, se sul piccolo schermo laè ormai una diva, in tanti si domandano come ...

Advertising

gigliola_betto : RT @Cucina_Italiana: Se pensate di aver fritto di tutto, forse vi sbagliate: avete mai tuffato nell'olio bollente i #fagiolini? ?? https://… - FilippoPretto : RT @MarcelloLyotard: Quando si comincia a distinguere tra noi e loro alla fine c'è il Lager ve l'ha spiegato Primo Levi e anche se non l'av… - anna2482003 : @Nursar70 Eh ma voi non fate mai la rivoluzione, anzi continuate a consegnarvi nelle mani di chi specula e fa gli i… - pizzi_cristina : RT @MarcelloLyotard: Quando si comincia a distinguere tra noi e loro alla fine c'è il Lager ve l'ha spiegato Primo Levi e anche se non l'av… - 69blackout : Boswell: 'No'. Rousseau: 'Ne ero sicuro. È un segno del carattere. In questo avete l'istinto umano del dispotismo.… -