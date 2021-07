(Di lunedì 26 luglio 2021) come riporta Today , è stata ideata per entrare in possesso di dati personali e coordinate bancarie. Usa AUTHCODE ************ e Tessera sanitaria su www.dgc.gov.it o App Immuni o attendi notifica su ...

RedazioneLaNews : #Milano Attenti alla truffa sul green pass su Whatsapp - SalaLettura : RT @PaolaToogoodxme: #TraiVizi #26luglio #SalaLettura @SalaLettura 'State attenti alla tristezza. È un vizio, e si prende piacere a es… - LucaEmanuele4 : @_nebbia_ @AcciaioMario @LucaBizzarri Imbecille. Non essendoci una cura, tu attenti alla mia vita. Tentato omicid… - Rebeka80721106 : RT @PaolaToogoodxme: #TraiVizi #26luglio #SalaLettura @SalaLettura 'State attenti alla tristezza. È un vizio, e si prende piacere a es… - infoitscienza : Attenti alla truffa sul green pass su Whatsapp -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti alla

MilanoToday.it

Ma poi figurati, anche noi negli anni Novanta eravamoal look. Peròmusica ci tenevamo tantissimo lo stesso. In Cronici , il pezzo di Originali con Fabri Fibra, c'è un punto in cui lui ...Sta molto girando quella che è a tutti gli effetti una truffa sul green pass su Whatsapp. La polizia postale mette in guardia i cittadini sul raggiro tornato prepotentemente in voga dopo che il ...Il tonno è uno dei pesci più utilizzati in cucina. Si acquista intero, a tranci o in filetti. E si prepara secondo fantasia. Ecco i nostri consigli per capire se è (davvero) fresco e i suggerimenti su ...Il presidente dell’Agcom: «Siamo vigili ma ottimisti. Con il nostro atto di indirizzo abbiamo dato a tutti gli operatori un preciso set di scadenze» ...