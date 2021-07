Vaccini, sull’efficacia le risposte sono semplici. Ma è difficile porsi le giuste domande (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug – Che dire dell’ipocrisia con cui si sta affrontando la questione Vaccini? Le terapie intensive ricominciano a salire, insieme ai contagi. C’è la variante delta. Si sente di persone doppiamente vaccinate che presentano sintomi da Covid-19 (vedi il caso del ministro dell’Interno inglese). Pensiamo davvero che non ci saranno più morti? Davvero si pensa che, vaccinando a destra e a sinistra, si eviterà che alcuni, i fragili o i fragilissimi, finiranno in terapia intensiva?I Vaccini non sono la panaceaQueste sono domande da porsi. sono domande che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug – Che dire dell’ipocrisia con cui si sta affrontando la questione? Le terapie intensive ricominciano a salire, insieme ai contagi. C’è la variante delta. Si sente di persone doppiamente vaccinate che presentano sintomi da Covid-19 (vedi il caso del ministro dell’Interno inglese). Pensiamo davvero che non ci saranno più morti? Davvero si pensa che, vaccinando a destra e a sinistra, si eviterà che alcuni, i fragili o i fragilissimi, finiranno in terapia intensiva?Inonla panaceaQuestedache ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Aggiornamento dati Iss sull'efficacia dei vaccini per chi ha completato il ciclo vaccinale - infezione: 88,2% [87… - ilpost : I nuovi incoraggianti dati dell’ISS sull’efficacia dei vaccini - tommyiaq : RT @Ruffino_Lorenzo: Aggiornamento dati Iss sull'efficacia dei vaccini per chi ha completato il ciclo vaccinale - infezione: 88,2% [87,9-… - C_DeVincenti : RT @Ruffino_Lorenzo: Aggiornamento dati Iss sull'efficacia dei vaccini per chi ha completato il ciclo vaccinale - infezione: 88,2% [87,9-… - PeppeMusti : RT @PagellaPolitica: ?? #podcast ?? • I dati sull’efficacia dei vaccini, con @Ruffino_Lorenzo • Vaccini agli under 40, cure domiciliari e no… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini sull’efficacia I nuovi incoraggianti dati dell’ISS sull’efficacia dei vaccini Il Post