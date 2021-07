Tokyo 2020, Odette Giuffrida vince il bronzo nel Judo. Per la romana un podio bis dopo l'argento di Rio (Di domenica 25 luglio 2021) Odette Giuffrida conquista il bronzo nel Judo a Tokyo 2020. L'atleta romana, dopo l'argento di Rio 2016, attendeva i Giochi Olimpici nipponici per confermare la medaglia olimpica e non ha fallito e, a ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021)conquista ilnel. L'atletal'di Rio 2016, attendeva i Giochi Olimpici nipponici per confermare la medaglia olimpica e non ha fallito e, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Terza medaglia italiana a Tokyo 2020, Longo Borghini è bronzo per ciclismo femminile su strada ROMA - Arriva la terza medaglia per la Nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l'oro di Vito Dell'Aquila nel taekwondo e l'argento di Luigi Samele nella prova individuale di sciabola , oggi è la volta di Elisa Longo Borghini che si è aggiudicata la medaglia di ...

Tokyo 2020, Giuffrida vince la medaglia di bronzo nel Judo ROMA - Un altro successo per l'Italia a Tokyo 2020. Dopo l'oro di Vito Dell'Aquila nel taekwondo e l'argento di Luigi Samele nella prova individuale di sciabola , e il bronzo conquistato da Elisa Longo Borghini nella prova di ciclismo su ...

Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio - Sportmediaset Sport Mediaset Scherma, Alice Volpi ed Andrea Santarelli in semifinale! E’ lotta per le medaglie Nuove emozioni per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l'argento di ieri di Luigi Samele nella sciabola, oggi anche fioretto femminile e spada maschile non hanno deluso le aspettati ...

Olimpiadi: in arrivo tifone Nepartak, programma a rischio modifiche Tokyo, 25 lug. Gli organizzatori dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 hanno iniziato a riprogrammare gli eventi a causa del tifone Nepartak che si sta avvicinando ...

