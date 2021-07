Tokyo 2020, Odette Giuffrida torna sul podio dopo Rio: è bronzo nel Judo (Di domenica 25 luglio 2021) dopo l’oro nel Taekwondo e l’argento nella sciabola conquistati ieri, e con l’Italia al secondo posto nel medagliere, si apre oggi la seconda o di gare olimpiche a Tokyo. Judo dopo l’argento di Rio 2016, Odette Giuffrida conquista un’altra medaglia olimpica, questa volta di bronzo. La Judoka italiana ha battuto nella finale per il terzo posto l’ungherese Reka Pupp. Sfuma il bronzo invece per Manuel Lombardo, battuto dal sudcoreano An Baul. Ciclismo Arriva il bronzo per l’Italia nella provo femminile di ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021)l’oro nel Taekwondo e l’argento nella sciabola conquistati ieri, e con l’Italia al secondo posto nel medagliere, si apre oggi la seconda o di gare olimpiche al’argento di Rio 2016,conquista un’altra medaglia olimpica, questa volta di. Laka italiana ha battuto nella finale per il terzo posto l’ungherese Reka Pupp. Sfuma ilinvece per Manuel Lombardo, battuto dal sudcoreano An Baul. Ciclismo Arriva ilper l’Italia nella provo femminile di ...

