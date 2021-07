Tokyo 2020, Judo: niente bronzo per Lombardo, sconfitto da An Baul (Di domenica 25 luglio 2021) Sfuma la medaglia di bronzo per Manuel Lombardo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella categoria -66kg di Judo. L’azzurro, reduce dai ripescaggi, è stato sconfitto per Ippon dal coreano del sud An Baul nei tempi regolamentari della finale per il terzo posto. Lombardo si ferma così al quinto posto nel torneo a cinque cerchi, ad un passo dal podio. L’azzurro aveva superato ai ripescaggi Baskhuu Yondonperenlei al Golden Score, dove prima è stato annullato il Waza-Ari al mongolo, che poi ha rimediato il terzo Shido venendo così sconfitto. RIVIVI ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Sfuma la medaglia diper Manuelalle Olimpiadi dinella categoria -66kg di. L’azzurro, reduce dai ripescaggi, è statoper Ippon dal coreano del sud Annei tempi regolamentari della finale per il terzo posto.si ferma così al quinto posto nel torneo a cinque cerchi, ad un passo dal podio. L’azzurro aveva superato ai ripescaggi Baskhuu Yondonperenlei al Golden Score, dove prima è stato annullato il Waza-Ari al mongolo, che poi ha rimediato il terzo Shido venendo così. RIVIVI ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - DrSodano : RT @Coninews: Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea olimpica di… - gginlemon : RT @Coninews: Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea olimpica di… -