Tokyo 2020, altri dieci positivi al Covid: due sono atleti (Di domenica 25 luglio 2021) Supera i 130 il numero dei positivi al Covid riscontrati alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Organizzazione ha infatti diffuso i dati dei nuovi controlli, e sono emerse dieci nuove positività, che fanno salire il numero a 132 casi dal primo luglio. In particolare, due di questi nuovi casi sono di due atleti dall’estero. A completare il numero di positivi riscontrati, sei ufficiali di gara, un addetto dei servizi di appalto e un membro dei media. Due di questi individui risiedevano all’interno del Villaggio Olimpico. ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Supera i 130 il numero deialriscontrati alle Olimpiadi di. L’Organizzazione ha infatti diffuso i dati dei nuovi controlli, eemersenuovetà, che fanno salire il numero a 132 casi dal primo luglio. In particolare, due di questi nuovi casidi duedall’estero. A completare il numero diriscontrati, sei ufficiali di gara, un addetto dei servizi di appalto e un membro dei media. Due di questi individui risiedevano all’interno del Villaggio Olimpico. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - sportface2016 : #Tokyo2020, riscontrate dieci nuove positività al #Covid: tra di loro, due atleti - infoitsport : Tokyo 2020, prime finali del nuoto. Giornata no per l'Italia -