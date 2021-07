The Voice senior, Albano e Jasmine amareggiati: “Non ce l’aspettavamo” (Di domenica 25 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. The Voice senior, Albano e Jasmine Carrisi esclusi dalla seconda edizione, come l’hanno presa? La confessione del cantante. The Voice senior, Albano e Jasmine Carrisi sono stati esclusi dalla seconda stagione del talent: a quanto pare entrambi non hanno preso molto bene la notizia, ecco perché. La scorsa edizione del programma si è rivelata essere Leggi su youmovies (Di domenica 25 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. TheCarrisi esclusi dalla seconda edizione, come l’hanno presa? La confessione del cantante. TheCarrisi sono stati esclusi dalla seconda stagione del talent: a quanto pare entrambi non hanno preso molto bene la notizia, ecco perché. La scorsa edizione del programma si è rivelata essere

Advertising

notkantgu : ARIANA A THE VOICE MI PARE QUALCOSA DI STUPENDO - gavassiglow : É A MANU NO THE VOICE????? - victorgarcaa : E essa menina cantando Bela e a Fera no The Voice Kids!! Carambaaa ???????????????? #thevoicekids - ak1laduart3 : E essa mocinha arrasando no The Voice Kids? #MadeinManaus ???????? - 97lyric : ansiosa pra ariana no the voice -