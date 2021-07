Si chiude il G20 di Napoli. I leader mondiali trovano l’accordo per difendere l’ambiente. Ma di impegni vincolanti non c’è traccia.

(Di domenica 25 luglio 2021) “Una società prospera, inclusiva, resiliente, sicura e sostenibile che non lasci indietro nessuno”. Così i ministri dele dell’energia dei grandi Paesi della Terra, riuniti dalla Presidenza italiana del G20 a, in presenza e da remoto, hanno sottoscritto il documento finale della ministeriale Energia e Clima. Un documento che mette insieme, su temi divisivi come la transizione energetica, i cambiamenti climatici e la necessità di tenere la temperatura del Pianeta sotto il grado e mezzo, Paesi tra di loro molto distanti, non solo geograficamente. Tutti, da Cina a India, a Stati Uniti, Russia e paesi Europei, hanno concordato che, soprattutto ...

Roma, 24 lug 16:33 - IlAmbiente, Energia e Clima di Napoli sicon un buon accordo, adottato da tutti i Paesi partecipanti, che guarda al futuro e...C'è accordo. Ed è la buona notizia. Ma non su tutto e non di tutti. E qui si capisce che la strada è ancora il salita. A Napoli, ilsu clima ed energia svoltosi il 22 e il 23 luglio sicon un documento finale scritto, approvato e divulgato. L'applauso finale delle delegazioni ha sottolineatro il passo avanti registrato. ..."Una società prospera, inclusiva, resiliente, sicura e sostenibile che non lasci indietro nessuno". Così i ministri dell'ambiente e dell'energia dei ...Il ceo dopo il G20 di Napoli sul clima: «La transizione ecologica non è un pranzo di gala, ma serve coraggio per affrontare un passaggio inevitabile». La multinazionale ha chiuso 23 centrali elettrich ...