Rogo Oristanese | fiamme alte e gente in strada a Porto Alabe

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - RaiNews : #Oristano, fiamme nei centri abitati, situazione critica a Cuglieri. Coldiretti: 'Catastrofe nelle campagne' - SkyTG24 : In #Sardegna il #rogo nell'Oristanese ancora non è stato domato. Sono centinaia gli evacuati:… - lorenzocasalin4 : Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate 400 persone da Cuglieri - Agenzia ANSA - vivere_sardegna : Rogo nell’Oristanese, evacuate 100 persone: sul posto 30 mezzi dei vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo Oristanese

... che rimargini queste terribili ferite" - Così il governatore sardo Christian Solinas in merito alnell'. "Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi ......situazione sembra sotto controllo dei mezzi a terra - racconta all'ANSA il presidente della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni che ha casa proprio nella località turistica della costa-...Oristano, 25 luglio - Quasi 400 persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno ...Fiamme alte alcuni metri e residenti e turisti in fuga dal fumo acre. E' questa la situazione che si è vissuta qualche ora fa a Porto Alabe (Oristano), dove sono circa 200 le persone che hanno lasciat ...