Psg, Wijnaldum rivela: “Sui social mi incolpavano di ogni cosa quando il Liverpool perdeva” (Di domenica 25 luglio 2021) Il neo-centrocampista del Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum, nel corso di in un’intervista concessa al “The Guardian”, ha spiegato i motivi del suo addio al Liverpool: “Sui social mi incolpavano di ogni cosa quando il Liverpool perdeva. E’ stato bellissimo e ho pensato tanto a quei trionfi. Non tutti i giocatori che lasciano un club hanno vinto tanto. C’è stato un momento in cui non mi sono sentito amato e apprezzato. Ho anche dichiarato che sarei voluto rimanere al Liverpool per molti altri anni ma purtroppo le ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Il neo-centrocampista del Paris Saint-Germain, Georginio, nel corso di in un’intervista concessa al “The Guardian”, ha spiegato i motivi del suo addio al: “Suimidiil. E’ stato bellissimo e ho pensato tanto a quei trionfi. Non tutti i giocatori che lasciano un club hanno vinto tanto. C’è stato un momento in cui non mi sono sentito amato e apprezzato. Ho anche dichiarato che sarei voluto rimanere alper molti altri anni ma purtroppo le ...

