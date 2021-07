PS Plus | i giochi di agosto sono già stati rivelati in una sorta di auto-leak di SonyHDblog it

(Di domenica 25 luglio 2021) Idisponibili dal 32021 su PSsaranno: Hunter?s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Plus giochi

2 condivisioni Condividi Tweet Umberto Moioli FONTE Notizie Relazionate PlayStationArticolo PlayStation 5 Digital Edition, nuovo modello in arrivo: cosa cambia 22 20 Luglio 2021Per quanto riguarda i, i Chromebook supportano realmente solo quelli Android. A questi ... grazie alla sua leggerezza e alle sue prestazioni Chrome OS è senza dubbio un. Veniamo ora alle ...Gamelife ha appena lanciato una promozione sui set LEGO, che per un periodo di tempo limitato possono essere acquistai con il 20% di sconto.I giochi disponibili dal 3 agosto 2021 su PS Plus saranno: Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2.