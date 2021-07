Olimpiadi Tokyo 2020 | Odette Giuffrida | Bronzo pieno di orgoglio L' oro a Parigi

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - OA_Sport : #NUOTO #Tokyo2020 Clamorosa squalifica per Benedetta Pilato nei 100 rana donne, bene Martina Carraro nelle batterie… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo risultati e podi di oggi (25 luglio): due medaglie per l’Italia! - #Olimpiadi #Tokyo #risultati… -

... Odette Giuffrida in semifinale e Manuel Lombardo nei ripescaggi per il bronzo 9.48: Bentornati alla diretta live della seconda giornata di gare del torneo di judo dei Giochi di8.01: ...Gli iberici appaiono nervosi dopo aver perso la prima frazione, mentre l'affiatamento tra i due Lorenzo non è affatto disprezzabile. Non per niente la coppia italiana mette il naso avanti ...23 del ranking, che ha scelto di rinunciare alle Olimpiadi per continuare ad allenarsi e ricominciare ... Paolini ha parlato un pochino anche delle sensazioni che sta provando a Tokyo: “La cerimonia d ...Si sono da poco concluse le batterie dei 100 metri rana femminili, un po' in chiaroscuro per le italiane, poichè Benedetta Pilato è squalificata, ma al contempo Martina Carraro ha centrato l'obiettivo ...