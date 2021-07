Olimpiadi Tokyo 2020 | Elisa Longo Borghini bissa il bronzo di Rio

Leggi su ck12

(Di domenica 25 luglio 2021) La ciclista italianaconquista la medaglia dialledinella prova in linea su strada di ciclismo femminile Foto Getty ImagesTerza medaglia per l’Italia alle Olimpiade di+1 a conquistarla è stata la ciclistra di Verbania, 30 anni il prossimo 10 dicembre. Per l’atleta piemontese si tratta della seconda medaglia olimpica dopo quella, sempre di, conquistata a Rio 2016. La ...