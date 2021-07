Offerta di una big di Serie A per il giocatore: la risposta del Napoli (Di domenica 25 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la news di calciomercato che vedrebbe Andrea Petagna nel mirino dell'Inter per l'attacco. Ad oggi, però, il Napoli non è intenzionato a lasciar partire l'ex Atalanta e SPAL (fra le altre) e declina ogni Offerta per lui. In questo momento, infatti, Petagna ha un ruolo fondamentale considerando anche l'infortunio di Dries Mertens. Il belga sarà out almeno fino ad ottobre e la sua tenuta fisica non garantisce nulla di positivo al Napoli: ecco perché i partenopei si coccolano il Bulldozer e vogliono tenerselo stretto, respingendo ogni Offerta al mittente. Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la news di calciomercato che vedrebbe Andrea Petagna nel mirino dell'Inter per l'attacco. Ad oggi, però, ilnon è intenzionato a lasciar partire l'ex Atalanta e SPAL (fra le altre) e declina ogniper lui. In questo momento, infatti, Petagna ha un ruolo fondamentale considerando anche l'infortunio di Dries Mertens. Il belga sarà out almeno fino ad ottobre e la sua tenuta fisica non garantisce nulla di positivo al: ecco perché i partenopei si coccolano il Bulldozer e vogliono tenerselo stretto, respingendo ognial mittente.

