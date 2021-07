Kaio Jorge: tra richieste, bluff, depistaggi e verità (Di lunedì 26 luglio 2021) Kaio Jorge e il futuro: è stata una giornata di bluff, depistaggi, mezze verità. La nostra ricostruzione: il Milan è andato avanti da giorni con l’agente Bertolucci, muovendo passi importanti per l’ingaggio dell’attaccante classe 2002 rispetto al contratto in scadenza a gennaio. La Juve si tiene informata da un paio di mesi, ma per ora non ha ancora affondato avendo altre priorità (le operazioni a centrocampo). Il profilo piace, può essere un investimento, ma alle condizioni della Juve. Esattamente come il Milan non vorrebbe andare oltre i sei milioni bonus compresi, al limite rinviando l’operazione a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021)e il futuro: è stata una giornata di, mezze. La nostra ricostruzione: il Milan è andato avanti da giorni con l’agente Bertolucci, muovendo passi importanti per l’ingaggio dell’attaccante classe 2002 rispetto al contratto in scadenza a gennaio. La Juve si tiene informata da un paio di mesi, ma per ora non ha ancora affondato avendo altre priorità (le operazioni a centrocampo). Il profilo piace, può essere un investimento, ma alle condizioni della Juve. Esattamente come il Milan non vorrebbe andare oltre i sei milioni bonus compresi, al limite rinviando l’operazione a ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Santos apre alla cessione di #KaioJorge - Glongari : Confermata la notizia di @brunoandrd il #Benfica entra nella contesa per Kaio Jorge ed ha presentato una prima prop… - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - MeneghiniGaetan : RT @SzCzsucks: Kaio Jorge: Lo stop di Sturaro La personalità di Rugani La grinta di Hernanes Il destro di Bernardeschi Il mancino di Szcz… - doppiam79 : RT @girpell: La Juventus non è disposta a pagare 6mln di euro al Santos per un giocatore che si libererà a zero fra un paio di mesi (Kaio J… -