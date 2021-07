Il figlio 15enne si tuffa in mare per salvare il papà | grave il ragazzo | il genitore muore annegato a Duna Verde

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : figlio 15enne

ilmessaggero.it

Grave invece ilche si era tuffato per aiutare il papà. Il vento che verso mezzogiorno ha iniziato a soffiare sul litorale ha fatto alzare le onde con il mare che in poco tempo è ...Ai genitori risulta che sono 19 i ragazzi italiani a Malta, tre romani tra i quali ildi Elena Pandolfi, risultato positivo e quindi in quarantena dal 7 luglio. Fino a ieri mattina i ...CAORLE - Il papà annega, grave il figlio che cercava di portarlo in salvo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 25, verso le 13 sul litorale di Caorle, ...CAORLE - Il papà annega, grave il figlio che cercava di portarlo in salvo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 25, verso le 13 sul litorale di Caorle, ...