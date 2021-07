Il Borussia Dortmund chiude un gran colpo per l’attacco (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Borussia Dortmund avrebbe chiuso un colpo per il suo attacco da regalare al neo tecnico Rose. I gialloneri, infatti, avrebbero preso Malen del PSV per 30mln di euro. I gialloneri hanno così aggiunto un attaccante con caratteristiche diverse alle proprie fila. Da valutare, inoltre, la situazione inerente ad Erling Haaland, nel mirino del Chelsea. Il BvB chiede, però, 175mln di euro per il proprio bomber. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, ilavrebbe chiuso unper il suo attacco da regalare al neo tecnico Rose. I gialloneri, infatti, avrebbero preso Malen del PSV per 30mln di euro. I gialloneri hanno così aggiunto un attaccante con caratteristiche diverse alle proprie fila. Da valutare, inoltre, la situazione inerente ad Erling Haaland, nel mirino del Chelsea. Il BvB chiede, però, 175mln di euro per il proprio bomber. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

