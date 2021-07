Halo Infinite | Multiplayer | la clamorosa novità in arrivo tra pochi giorni

(Di domenica 25 luglio 2021) C’è una grandeper: la betadell’attesissimo gioco per Xbox Series X/S e personal computer con Microsoft Windows, arriverà nel giro di breve tempo., grande. I dettagliUna data ufficiale ancora non c’è ma 343 Industries, la software house che sta appunto sviluppato il nuovo capitolo della saga videoludica con protagonista Commander Chief, ha spiegato che la betasarà disponibile “entro una settimana”. Di conseguenza, lo studio ha invitato tutti i videogiocatori ...

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Halo Infinite: Yoroi Spartan TIMED EDITION via Mondo. - IGNitalia : 343 Industries ha annunciato che a breve partiranno i primi test tecnici con i giocatori su Halo Infinite, probabil… - infoitscienza : Halo Infinite: partono i primi test tecnici con i giocatori - infoitscienza : Halo Infinite, la beta multiplayer è vicina. Tutti i dettagli da 343 - infoitscienza : Halo Infinite: 343 Industries spiega cosa attendersi dalla Technical Preview -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Che lo sviluppo diabbia subito battute di arresto e cambi di programma è apparso più che evidente negli ultimi tempi, portando destabilizzazione e sconforto all'interno della community ...è una tra le più importanti esclusive del parco titoli di Xbox One e Xbox Series X - S, motivo per cui molti giocatori sono in attesa di poterlo provare con mano. Di fatti, gli stessi ...Nella giornata di ieri, 343 Industries, tramite il blog ufficiale HaloWaypoint, ha rilasciato un lungo comunicato riguardante la prima prova tecnica per Halo Infinite; scoprite con noi tutti i dettagl ...343 Industries ha rivelato tanti nuovi dettagli sulla beta multiplayer di Halo Infinite, che inizierà proprio questa settimana.