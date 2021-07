Golf: niente Olimpiadi per Bryson DeChambeau, positivo al Covid-19. A Tokyo andrà Patrick Reed (Di domenica 25 luglio 2021) Continua a cambiare il field delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la positività di Jon Rahm, il numero 1 del mondo, arriva quella di Bryson DeChambeau, che era il quarto americano della spedizione a stelle e strisce in Giappone. A comunicarlo è stato lo stesso PGA Tour. DeChambeau, che quest’anno ha vinto l’Arnold Palmer Invitational, è arrivato terzo al Players Championship, ma non ha mai inciso in maniera significativa nei quattro Major, è costretto dunque a cedere il posto nella squadra americana. Lo sostituirà Patrick Reed, che era il terzo nella lista delle riserve dello ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Continua a cambiare il field delledi. Dopo la positività di Jon Rahm, il numero 1 del mondo, arriva quella di, che era il quarto americano della spedizione a stelle e strisce in Giappone. A comunicarlo è stato lo stesso PGA Tour., che quest’anno ha vinto l’Arnold Palmer Invitational, è arrivato terzo al Players Championship, ma non ha mai inciso in maniera significativa nei quattro Major, è costretto dunque a cedere il posto nella squadra americana. Lo sostituirà, che era il terzo nella lista delle riserve dello ...

