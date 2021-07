Da Catania a Napoli per rubare un'auto: arrestato ladro 52enne (Di domenica 25 luglio 2021) E' andato da Catania a Napoli per provare a rubare un'auto. Gli agenti del commissariato partenopeo Vasto - Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 25 luglio 2021) E' andato daper provare aun'. Gli agenti del commissariato partenopeo Vasto - Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il ...

Advertising

AnnaMariaCLC : RT @tempoweb: Migliaia in tutta italia scendono nelle piazze contro il green pass #governo #Draghi #iltempoquotidiano - TonioRussolillo : Per associazione a delinquere “Capitali dello spaccio” in Italia, le province di Padova, Firenze e Pescara. Napol… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Migliaia in tutta italia scendono nelle piazze contro il green pass #governo #Draghi #iltempoquotidiano - Paolo24990399 : RT @todorov_denis: Da Milano a Palermo passando per Roma: il grido di protesta contro il green pass. #NoGreenPassObbligatorio - AngeloGaraventa : Da Milano a Palermo passando per Roma: il grido di protesta contro il green pass -