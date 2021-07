Coronavirus, 7 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 2,7% (+0,7% rispetto a ieri) (Di domenica 25 luglio 2021) Il bollettino del 25 luglio nelle ultime 24 ore sono stati 7 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia. ieri, 24 luglio, erano 5. Il totale delle vittime per i contagi da Covid-19 sale così a 35.477. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta oggi domenica 25 luglio +4.743 positivi. ieri erano 5.140. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.317.415, i morti fino a oggi 127.949. I dimessi ed i guariti sono invece 4.123.209, con un incremento di 1.001 rispetto a ieri. Gli ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Il bollettino del 25 luglio24 ore sono stati 7 i decessi dasegnalati in Italia., 24 luglio, erano 5. Il totale delle vittime per i contagi da Covid-19 sale così a 35.477. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta oggi domenica 25 luglio +4.743 positivi.erano 5.140. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.317.415, ifino a oggi 127.949. I dimessi ed i guariti sono invece 4.123.209, con un incremento di 1.001. Gli ...

