Charlene, perché Alberto e i gemelli non possono volare in Sudafrica (Di domenica 25 luglio 2021) La favola di Alberto e Charlene Grimaldi si colora a tinte scure. I Reali di Monaco sono lontani ormai da mesi e le speranza di riavvicinamento si fanno sempre più remote. La foto tutti insieme, l’ultima, con i gemelli Jacques e Bella, risale agli inizi di giugno 2021 quando la famiglia era riuscita a raggiungere Sua Altezza Serenissima in Sudafrica. La visita non era arrivata per caso. Alberto aveva infatti deciso di portare i bambini dalla mamma per aiutarla a superare il periodo complicato della convalescenza, iniziata a seguito di un delicato intervento al cervello resosi necessario per risolvere ... Leggi su dilei (Di domenica 25 luglio 2021) La favola diGrimaldi si colora a tinte scure. I Reali di Monaco sono lontani ormai da mesi e le speranza di riavvicinamento si fanno sempre più remote. La foto tutti insieme, l’ultima, con iJacques e Bella, risale agli inizi di giugno 2021 quando la famiglia era riuscita a raggiungere Sua Altezza Serenissima in. La visita non era arrivata per caso.aveva infatti deciso di portare i bambini dalla mamma per aiutarla a superare il periodo complicato della convalescenza, iniziata a seguito di un delicato intervento al cervello resosi necessario per risolvere ...

