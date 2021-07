Brasile, migliaia in piazza contro Bolsonaro: chiedono l'impeachment per la gestione crisi Covid (Di domenica 25 luglio 2021) La stampa locale ha riportato manifestazioni in 20 dei 26 stati brasiliani. Gas lacrimogeni a San Paolo, a Rio migliaia di persone vestite di rosso e con indosso mascherine hanno marciato gridando slogan come "Fuori il criminale corrotto" Leggi su rainews (Di domenica 25 luglio 2021) La stampa locale ha riportato manifestazioni in 20 dei 26 stati brasiliani. Gas lacrimogeni a San Paolo, a Riodi persone vestite di rosso e con indosso mascherine hanno marciato gridando slogan come "Fuori il criminale corrotto"

