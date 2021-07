-Brasile-Costa D’Avorio 0-0 | pareggio deludente per i verdeoro

(Di domenica 25 luglio 2021) Oggi 25 Luglio 2021 nello Stadio Yokohama alle ore 10:30 si è disputata la partitavalida per i giochi di Tokyo 2020. Inizio frizzante da parte delche però perde nei primi minuti Douglas Luiz che viene espulso. Poi è laa fare la partita ma non riesce a trovare sbocchi. Nel secondo tempo parte la corazzata Brasiliana ma la difesa e la bravura del portiere avversario fanno terminare la gara in: formazioni e dove ...

Le Olimpiadi di calcio continuano a regalare emozioni e sorprese, le squadre sono in campo per la seconda giornata della fase a gironi. Una delle candidate alla vittoria finale è sicuramente il Brasil ...Nonostante quasi settanta minuti di inferiorità numerica il Brasile ha sfiorato di un soffio la qualifica matematica ai quarti di finale del torneo di calcio maschile. I verdoro, reduci dal travolgent ...