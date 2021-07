Baronissi | il sindaco presenta denuncia dopo post su Fb

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Gianfranco Valiante ha deciso dire unaper diffamazione alla procura della Repubblicaunpubblicato su Facebook nella giornata di ieri che riportava false informazioni in merito a dei lavori in corso nel comune. Il primo cittadino ha definito gravi, e false le affermazioni, assolutamente diffamatorie, che si leggono anche in alcuni commenti. “Al fine di tutelare il decoro , la dignità, l’immagine dell’Amministrazione comunale, degli Uffici comunali, tutti chiamati in causa e assolutamente estranei ai ...