Barbara Dante | libraia delle occasioni magiche

(Di domenica 25 luglio 2021) A Roma, in via Merulana, s’è distratto il tempo e chi distrattamente vi passeggia, o forse con un altro tipo d’attenzione, può sospettare che il 2021 non sia il presente che gli tocca, ma un anno futuribile con quei suoi quattro numeri alla Giulio Verne. Platani imponenti e botteghe senza moda, costanti penombre e fuggevoli passanti rischiano di risucchiarti, a dispetto del traffico molesto, indietro di ottant’anni. Quando con l’identica insegna di adesso, stesse vetrine e stessa porta a vetri, il professor Amedeo Rotondi fondava la ‘Libreria’ cambiando nome a quella che aveva rilevato poco prima. Illuminato un paio d’anni dopo da ...