Amichevole | Fiorentina-Foligno | streaming gratis e diretta tv in chiaro?

(Di domenica 25 luglio 2021) Oggi pomeriggio alle ore 17 la Fiorentina del neo allenatore Vincenzo Italiano, disputerà la seconda amichevole del ritiro estivo di Moena (campo Benatti), questa volta contro i dilettanti del P. C4 Foligno, squadra umbra di Serie D e dove non giocheranno Dragowski e Vlahovic. In attacco al posto del serbo, spazio al russo Kokorin, supportato da Callejon L'articolo proviene da Webmagazine24.

Al ritiro di Moena nel pomeriggio in programma la secondaper la. Intanto si attende l'intesa per il rinnovo di Vlahovic. di Sara Meini... questo pomeriggio, a giocare la terzadella propria pre - season. L'ex tecnico della ... Lasi è interessata, ma Sensi vuole restare in nerazzurro, lo ha confermato anche il suo ...Oggi pomeriggio alle ore 17 la Fiorentina del neo allenatore Vincenzo Italiano, disputerà la seconda amichevole del ritiro estivo di Moena (campo Benatti), que ...Ecco la seconda amichevole stagionale per la Fiorentina, durante il ritiro di Moena. Gli uomini di Italiano affrontano gli umbri della P. C4 Foligno. Italiano ripropone il suo 4-3-3, ma soprattutto so ...