682 vittime sul lavoro per Covid in 18 mesi di pandemia, +6,7% nel mese di giugno (Di domenica 25 luglio 2021) MESTRE – Lombardia, Campania, Liguria, Abruzzo e Molise. Si riconfermano come regioni con il più alto rischio di mortalità per Covid sul lavoro rispetto alla popolazione occupata in 18 mesi di pandemia. È questo uno dei risultati più significativi nell’ultima indagine elaborata dall’Osservatorio Sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre sull’emergenza sanitaria nel Paese sulla base di dati Inail. Mentre tra quelle in cui il rischio di mortalità risulta essere meno elevato si trovano Trentino Alto Adige, Basilicata, Sardegna, Toscana e Veneto. Ed è proprio il Veneto che anche nel mese ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) MESTRE – Lombardia, Campania, Liguria, Abruzzo e Molise. Si riconfermano come regioni con il più alto rischio di mortalità persulrispetto alla popolazione occupata in 18di. È questo uno dei risultati più significativi nell’ultima indagine elaborata dall’Osservatorio Sicurezza sulVega Engineering di Mestre sull’emergenza sanitaria nel Paese sulla base di dati Inail. Mentre tra quelle in cui il rischio di mortalità risulta essere meno elevato si trovano Trentino Alto Adige, Basilicata, Sardegna, Toscana e Veneto. Ed è proprio il Veneto che anche nel...

