Uomini e Donne, Giovanna Abate si opera urgentemente: ecco cosa è successo (Di sabato 24 luglio 2021) É un estate complicata per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abbate, che fino a pochi giorni fa si trovava in un letto d’ospedale. La giovane infatti ha subito un intervento delicato e sta facendo una lunga e dolorosa convalescenza. L’intervento non è stato così semplice come era stato preventivato dai medici e coglie l’occasione per riparlare dell’ex Sammy Hassan. Giovanna Abbate :” non ho mai subito interventi come questo..” L’ex tronista Giovanna Abate si è sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione di polipi nel basso ventre. L’influencer è stata poi aiutata nel ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 luglio 2021) É un estate complicata per l’ex tronista diAbbate, che fino a pochi giorni fa si trovava in un letto d’ospedale. La giovane infatti ha subito un intervento delicato e sta facendo una lunga e dolorosa convalescenza. L’intervento non è stato così semplice come era stato preventivato dai medici e coglie l’occasione per riparlare dell’ex Sammy Hassan.Abbate :” non ho mai subito interventi come questo..” L’ex tronistasi è sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione di polipi nel basso ventre. L’influencer è stata poi aiutata nel ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Gabri, Albe e Ila in finale a #Tokyo2020! ??Gabriele Detti nei 400 sl uomini ??Alberto Razzetti nei 400 misti uomin… - pdnetwork : A #Venezia la destra ha bocciato la proposta del Pd di equiparare i premi della regata storica tra uomini e donne.… - Coninews : Nella vasca di #Tokyo2020 tre nuotatori #ItaliaTeam staccano il pass per la FINALE! ????? Alberto Razzetti nei 400… - willlalampadina : RT @HuertDeAuteuil: Se questi uomini si sentono talmente poco al sicuro fa dover girare armati, non dovrebbero uscire di casa. Mi sembra c… - pdvallearno : RT @EugenioGiani: La Toscana non molla di un centimetro. Siamo di nuovo in piazza con le donne e gli uomini della #Gkn licenziati in modo… -