Ufficiale: Claudio Spinelli lascia il Genoa e vola in Ucraina

Claudio Spinelli lascia il Genoa senza mai indossare la maglia rossoblù. L'attaccante argentino, arrivato nel 2018 dal Club Atlético Tigre, ha firmato un biennale con gli ucraini dell'FK Oleksandriya. In maglia rossoblù non ha mai giocato, perché impegnato nei prestiti a Crotone, Argentinos Juniors, Gimnasia e Koper. Ecco l'annuncio: ??????? ???????? – ??????? ?? "???????????"https://t.co/s4lGuTBjnr pic.twitter.com/b4a54pv1A3 — FC Olexandri?a (@FCO1948) July 19, 2021 Foto: Twitter Oleksandriya

