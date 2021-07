Tokyo 2020, scherma fioretto femminile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 25 luglio 2021) L’orario e il programma della seconda giornata di scherma femminile di domenica 25 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È il turno del fioretto nell’Hall B del Makuhari Messe Hall della capitale nipponica. Si comincia dai sedicesimi di finale, con l’Italia che verrà rappresentata da Arianna Errigo (primo match contro l’egiziana Yara Ershalkawy), Martina Batini (contro l’ungherese Fanni Kreiss) e Alice Volpi (contro l’altra ungherese Kata Kondricz). Le partite cominceranno dalle ore 2:00 italiane (le 9:00 locali), e saranno visibili in diretta su Eurosport Player e ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) L’e il programma della seconda giornata didi domenica 25 luglio alle Olimpiadi di. È il turno delnell’Hall B del Makuhari Messe Hall della capitale nipponica. Si comincia dai sedicesimi di finale, con l’Italia che verrà rappresentata da Arianna Errigo (primo match contro l’egiziana Yara Ershalkawy), Martina Batini (contro l’ungherese Fanni Kreiss) e Alice Volpi (contro l’altra ungherese Kata Kondricz). Le partite cominceranno dalle ore 2:00 italiane (le 9:00 locali), e saranno visibili insu Eurosport Player e ...

