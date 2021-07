Tiro con l’arco | Olimpiadi Tokyo | la Corea del Sud vince la prima gara mista a coppie della storia! Argento Olanda

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) Buona laper ladel Sud ai Giochi Olimpici di2021, con Kim Je Deok e An San che si sono imposti nella nuovaportando a casa lamedaglia d’oro (su 5 totali) in palio per ilconin Giappone. Allo Yumenoshima Park Archery Field è arrivata l’ennesima confermasuperioritàna rispetto al resto del mondo, dopo la clamorosa dimostrazione di forza messa in campo ieri nel ranking round in entrambi i settori. I dominatori delle qualificazioni hanno ...