The Voice Senior, cambio nella giuria: è arrivato il taglio (Di sabato 24 luglio 2021) “The Voice Senior”, c’è una novità nella trasmissione della prossima stagione: un cambio nella giuria, è arrivato il taglio In questi sabati di luglio la Rai, sulla rete ammiraglia, sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 luglio 2021) “The”, c’è una novitàtrasmissione della prossima stagione: un, èilIn questi sabati di luglio la Rai, sulla rete ammiraglia, sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

manchiessendoci : Guardando the voice senior e pensando ai quattro signori con cui duetto Gio Evan a Sanremo - tomlinsongiuls : sto guardando the voice senior mentre faccio dei commenti, mi sento una 50enne - artsalis_ : Ho scoperto solo stasera di the voice senior e sono innamorata, ma sono tutti iconic i questi vecchietti io li amo - APmagazineit : The Voice Senior 2 si farà. La nuova edizione dal 19 novembre su Rai 1. #TheVoiceSenior #TheVoiceSenior2 #rai1… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 24 LUGLIO 2021: UN SABATO SERA TRA THE VOICE SENIOR, TOKYO 2020 E BENVENUTI AL NORD -