SIMONA VENTURA | “FELICE PER MORGAN A BALLANDO! MILLY CARLUCCI SA IL FATTO SUO”

(Di sabato 24 luglio 2021) Gran fermento all’Auditorium Rai di Roma, con la speranza che presto possa essere intitolato a Raffaella Carrà come ha proposto, e proprio la signora di Ballando con le Stelle sta mettendo a punto il cast della nuova edizione, al via sabato 16 ottobre alle 20.35 su Rai1. Ufficializzata la conferma della giuria, smentendo indirettamente tutte le fake news che circolavano, fervono le riunioni per comporre un cast di vip che possa appassionare e dividere i telespettatori. I primi rumors? Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Federico Fashion Style e. Mi piace, speriamo che arrivi alla fine (ride, ndr). Sai com’è, con lui un ...

Chi può darci una mano a conoscere meglio alcuni angoli d'Italia èche da sabato 24 luglio alle 15.40 su Real Time torna in onda con la seconda stagione di "Discovering Simo", il suo ...si presenta in costume sul social e conquista i follower.si gode i primi giorni di vacanza e posta una sua foto al mare superando la prova costume : 'Che ne dite del ...La Ventura dunque ritiene che la conduzione di un programma è paragonabile ad un abito di sartoria: chi conduce indossa il programma, ne diventa anche autore. Lei infatti non pot ...Torna su Real Time la seconda stagione del programma "Discovering Simo" di Simona Ventura, che ci porterà in giro per la sua terra natale.