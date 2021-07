Scherma, Olimpiadi Tokyo: Luigi Samele supera il cinese Xu e conquista gli ottavi di finale (Di sabato 24 luglio 2021) Luigi Samele raggiunge Enrico Berrè negli ottavi di finale del torneo di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Il pugliese ha sconfitto il cinese Xu Yingming con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto complicato, con anche l’azzurro che ha accusato per due volte un problema alla caviglia per via di una caduta. Dopo un inizio equilibrato ed in parità (3-3), è il cinese ad allungare per primo, portandosi sul +3 (6-3). Samele riesce a reagire prontamente, ma al minuto di pausa è Xu ad essere in vantaggio di una sola stoccata ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)raggiunge Enrico Berrè neglididel torneo di sciabola maschile alledi. Il pugliese ha sconfitto ilXu Yingming con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto complicato, con anche l’azzurro che ha accusato per due volte un problema alla caviglia per via di una caduta. Dopo un inizio equilibrato ed in parità (3-3), è ilad allungare per primo, portandosi sul +3 (6-3).riesce a reagire prontamente, ma al minuto di pausa è Xu ad essere in vantaggio di una sola stoccata ...

Advertising

sportmediaset : #Tokyo2020, programma e calendario del 24 luglio: occhi su scherma e ciclismo. #SportMediaset - Corriere : Le gare nella notte: ciclismo, scherma e tiro. Gli Azzurri subito a caccia del podio - glooit : Olimpiadi di Tokyo in diretta, risultati e notizie: scherma e tennis, gli italiani scendono in campo leggi su Gloo… - OA_Sport : Enrico Berrè si qualifica per gli ottavi di finale ed ora può vendicare la sconfitta di Curatoli contro il rumeno T… - NoiNotizie : Scherma, il foggiano Samele avanza a fatica. Oggi 23 discipline, iniziano le gare di nuoto #Olimpiadi -