Psg | bomba dalla Spagna | Mbappé può partire in estate

(Di sabato 24 luglio 2021) Kylianha deciso: non vuole rinnovare con il Psg. Il francese può lasciare il club già nelle prossime settimane Dopo il grande numero di acquisti, il Psg si prepara alle cessioni. Il club parigino, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, potrebbe salutare a breve Kylian, che non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022. Nel futuro del ragazzo potrebbe esserci il Real Madrid, a caccia di un grande colpo da regalare ad Ancelotti e per ravvivare un ambiente deluso dopo l’ultima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusUn : L'annuncio bomba da Torino: '#Allegri ha scelto, ecco chi sara' l'attaccante della #Juventus!' LE PAROLE?… - rISJwfyNLqjju97 : RT @xlacamisetacba: ?? La bomba del mercado de pases europeo: ¿Cristiano Ronaldo al PSG? ?????? - xlacamisetacba : ?? La bomba del mercado de pases europeo: ¿Cristiano Ronaldo al PSG? ?????? - JuventusUn : #Icardi alla #Juve, annuncio bomba da #Parigi: ora la notizia e' confermata! CASH E SCAMBIO ?… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus e Roma, #Bomba #Icardi | #Wanda ha #Scelto il #Nuovo club -

Ultime Notizie dalla rete : Psg bomba

Calcio News 24

Kylian Mbappé ha deciso: non vuole rinnovare con il. Il francese può lasciare il club già nelle prossime settimane Dopo il grande numero di acquisti, ilsi prepara alle cessioni. Il club parigino, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, potrebbe salutare a breve Kylian Mbappé, che non avrebbe intenzione di rinnovare il ...Si parla di un possibile scambio di cartellini fra CR7 e Icardi con ilma l'ultima suggestione ... Difficile ipotizzare una vecchia stella dello United al City, ma l'ultimadi mercato vedrebbe ...Kylian Mbappé ha deciso: non vuole rinnovare con il Psg. Il francese può lasciare il club già nelle prossime settimane Dopo il grande numero di acquisti, il Psg si prepara alle cessioni. Il club parig ...Avrebbero del clamoroso le indiscrezioni di calciomercato che provengono dall’Inghilterra: Harry Kane avrebbe deciso di lasciare il Tottenham per approdare al Manchester City. In Inghilterra sono sicu ...