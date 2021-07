Per la prima volta Frontex alla sbarra della Corte Ue dei Diritti dell’Uomo (Di sabato 24 luglio 2021) Per la prima volta nei 17 anni d’esistenza Frontex è imputato di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. L’imputazione è grave: sul confine marittimo tra Grecia e Turchia l’organismo europeo avrebbe tradito la sua missione: salvaguardare il rispetto dei «principi europei» verso i richiedenti asilo. Il ricorso alla Corte è stato promosso da una Ong olandese incollaborazione con l’Osservatorio Greco sugli Accordi di Helsinki e due gruppi europei di sostegno legale. Il ricorso avviene per conto degli accusatori: un … ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 luglio 2021) Per lanei 17 anni d’esistenzaè imputato di fronteEuropea dei. L’imputazione è grave: sul confine marittimo tra Grecia e Turchia l’organismo europeo avrebbe tradito la sua missione: salvaguardare il rispetto dei «principi europei» verso i richiedenti asilo. Il ricorsoè stato promosso da una Ong olandese incollaborazione con l’Osservatorio Greco sugli Accordi di Helsinki e due gruppi europei di sostegno legale. Il ricorso avviene per conto degli accusatori: un … ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini sono sicuri, efficaci e vi permettono non solo di andare al ristorante, ma anche di evitare di finire in… - stanzaselvaggia : Noi mostriamo le contraddizioni di Meloni e Salvini, i video in cui loro stessi smentiscono quello che hanno detto… - borghi_claudio : Com'era quella che i vaccinati non contagiano? In Israele hanno cominciato prima e siamo scesi a 39% di efficacia s… - dario_dioni : RT @RobertoBurioni: I vaccini sono sicuri, efficaci e vi permettono non solo di andare al ristorante, ma anche di evitare di finire in rian… - maripiani : RT @mimosaosa: Si è persa la prima parte: il primo vaccino l'ho fatto a pochi mesi poi tutti gli altri. E nella mia vita per viaggiare ho f… -