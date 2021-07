Olimpiadi: Virtus scherma Bologna a Samele, ‘ci hai emozionati come non mai’ (Di sabato 24 luglio 2021) Bologna, 24 lug. – (Adnkronos) – “Ed è argento!! Grandissimo Luigi Samele ci hai emozionato come non mai, grazie della tua meravigliosa cavalcata!!”. Così sui social la Virtus scherma Bologna applaude l’impresa del suo tesserato Luigi Samele, argento olimpico nella sciabola individuale alle Olimpiadi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021), 24 lug. – (Adnkronos) – “Ed è argento!! Grandissimo Luigici hai emozionatonon mai, grazie della tua meravigliosa cavalcata!!”. Così sui social laapplaude l’impresa del suo tesserato Luigi, argento olimpico nella sciabola individuale alledi Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

