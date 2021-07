"Non ho ancora ricevuto i 200mila euro vinti all'Eredità" (Di sabato 24 luglio 2021) In una recente intervista il campione dell'Eredità ha rivelato a sorpresa di non aver ricevuto ancora i soldi vinti nel quiz show. Tutta colpa dell'iter burocratico Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) In una recente intervista il campione dell'ha rivelato a sorpresa di non averi soldinel quiz show. Tutta colpa dell'iter burocratico

Advertising

team_world : Dicono che non esiste separazione definitiva finché c’è il ricordo. E il nostro, dopo 11 anni, è ancora più vivo ch… - borghi_claudio : Se condividete come me quanto detto dal nostro Sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso perchè non lasciargli u… - RobertoBurioni : Nuovi dati UK che confermano efficacia dei vaccini (Pfizer e AZ) se somministrati in doppia dose nell'impedire sia… - TowerSilvia : @eyesxlinoo Ohhh grazie!! Anche io non ho ancora capito cosa sia il poke ?? siamo boomer eheheh - shesagoooodgirl : @SSott18 mannaggia amore, mi dispiaceeee c'è ancora un po' di tempo per abbronzarsi, fai conto che la mia estate è… -