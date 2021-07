Napoli in ansia per Demme: fuori per un problema al ginocchio (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Brutte notizie per Luciano Spalletti. Durante il test amichevole di questo pomeriggio contro la Pro Vercelli, Diego Demme è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio. Il centrocampista tedesco ha lasciato anzitempo il rettangolo di gioco dopo aver accusato un problema a un ginocchio. Nelle prossime ore verranno svolti tutti gli esami del caso, con i tifosi azzurri che si augurano non si tratti di nulla di grave. Al momento dell’infortunio il risultato del test in programma nel ritiro in Val di Sole era fermo sullo zero a zero. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Brutte notizie per Luciano Spalletti. Durante il test amichevole di questo pomeriggio contro la Pro Vercelli, Diegoè stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio. Il centrocampista tedesco ha lasciato anzitempo il rettangolo di gioco dopo aver accusato una un. Nelle prossime ore verranno svolti tutti gli esami del caso, con i tifosi azzurri che si augurano non si tratti di nulla di grave. Al momento dell’infortunio il risultato del test in programma nel ritiro in Val di Sole era fermo sullo zero a zero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

