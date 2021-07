Maturità | bocciati solo due studenti su mille Sono 639 i diplomati con lode in Toscana

(Di sabato 24 luglio 2021) Firenze, 24 luglio 2021 " Un esame diverso dal solito, come lo scorso anno. Allaglihanno sostenuto una sola prova, quella orale . Altissima la percentuale degliche hanno ...

LA NAZIONE

Firenze, 24 luglio 2021 " Un esame diverso dal solito, come lo scorso anno. Allagli studenti hanno sostenuto una sola prova, quella orale . Altissima la percentuale degli studenti che hanno superato l'esame: il 99,8 per cento del totale. In aumento anche i 100 e lode , ......intanto lacon il più basso numero di respinti della storia, la media regionale è stata dello 0,36%, due anni fa erano stati lo 0,46%. La provincia con il maggior numero deiè stata ...