Joe Bastianich accusato di molestie sessuali: dovrà risarcire 20 donne (Di sabato 24 luglio 2021) Ora sono guai per Joe Bastianich. Il noto ristoratore è stato accusato di molestie sessuali nei suoi ristoranti, e dovrà risarcire alcune ex dipendenti Una brutta vicenda quella che vede protagonisti Joe Bastianich e Mario Batali, due dei ristoratori più famosi di New York. Con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di almeno 20 donne, ora L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Ora sono guai per Joe. Il noto ristoratore è statodinei suoi ristoranti, ealcune ex dipendenti Una brutta vicenda quella che vede protagonisti Joee Mario Batali, due dei ristoratori più famosi di New York. Con l’accusa dinei confronti di almeno 20, ora L'articolo proviene da Inews.it.

infoitcultura : Joe Bastianich nella bufera, l’accusa a suo carico è davvero pesante - infoitcultura : Joe Bastianich e Mario Batali condannati per molestie/ 20 dipendenti risarcite - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: JOE BASTIANICH E IL SUO EX SOCIO D’AFFARI MARIO BATALI SONO STATI COSTRETTI A PAGARE 600 MILA DOLLAR - _DAGOSPIA_ : JOE BASTIANICH E IL SUO EX SOCIO D’AFFARI MARIO BATALI SONO STATI COSTRETTI A PAGARE 600 MILA DOLLAR… - autocostruttore : Joe Bastianich travolto dallo scandalo sulle molestie sessuali: maxi-risarcimento di 600 mila dollari. Messo nei gu… -