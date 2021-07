Ianaro (M5S): "Italia ai primi posti per produzione farmaci, spingere più ricerca" (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. - "Le aziende farmaceutiche sono delle risorse importanti per il nostro Paese. L'Italia è tra i primi posti in Europa per la produzione di farmaci ma dobbiamo spingere di più su ricerca ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. - "Le aziende farmaceutiche sono delle risorse importanti per il nostro Paese. L'è tra iin Europa per ladima dobbiamodi più su...

Advertising

TV7Benevento : Ianaro (M5S): 'Italia ai primi posti per produzione farmaci, spingere più ricerca'... - fisco24_info : Ianaro (M5S): 'Italia ai primi posti per produzione farmaci, spingere più ricerca': La presidente Intergruppo Scien… - italiaserait : Ianaro (M5S): “Italia ai primi posti per produzione farmaci, spingere più ricerca” - anteprima24 : ** ##Benevento, il #M5S si schiera con Perifano: 'Serve alternativa al fallimento attuale' **… -